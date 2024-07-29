شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يطالب إسرائيل بسرعة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج بضرورة اتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار فى الحرب الدائرة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس فى قطاع غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأكد مكتب رئيس وزراء بريطانيا فى بيان: "رئيس الوزراء قال إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول مزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم فى أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان: "رئيس الوزراء كرر دعمه المستمر لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".

والتقى ستارمر مع هرتسوغ فى باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.