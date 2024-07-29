شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى غارة للاحتلال الإسرائيلى استهدفت منزلا بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة.



وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا فى حى الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.



وأحرقت قوات الاحتلال عددًا من المنازل فى مخيم النصيرات وسط القطاع، ونسفت أخرى فى حى تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مُسيّرة الرصاص فى شارعى الصناعة والمغربى جنوب مدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39324 مواطنًا فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.