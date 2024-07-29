شكرا لقرائتكم خبر عن زنازين الاحتلال تربك قادة تل أبيب.. ومسئول إسرائيلي يحذر: سنواجه عقوبات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أطباء وشهود عيان، إن الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات مميتة في السجون الإسرائيلية.

وأوضحوا فى تصريحات لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن سجين فلسطيني توفي بتمزق في الطحال وكسر في الأضلاع بعد أن ضربه حراس السجن .

وأضافوا أن وفاة سجناء فلسطينيين بسبب إهمال سلطات السجون الإسرائيلية.

ونقلت واشنطن بوست عن وثائق، أن رئيس الشاباك حذر من أن ظروف الفلسطينيين في السجون قد تؤدي لإجراءات قانونية دولية إضافية