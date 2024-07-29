شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وأضافوا أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم أسيران مُحرران، من مُحافظات الخليل وبيت لحم وطولكرم والقدس.