الخليج اليوم .. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن خالد بن تركي آل سعود

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية