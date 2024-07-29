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الخليج اليوم .. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن خالد بن تركي آل سعود

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.

 

وذكر الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 22 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

 

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

المصدر: وكالة الأنباء

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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