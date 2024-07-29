الخليج اليوم .. سرقة أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية في الأولمبياد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلامية فرنسية بأن أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية تعرض للسرقة في إحدى محطات القطار خلال أولمبياد باريس.

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة "لو باريزيان" إنه تمت سرقة 11 حقيبة فاخرة، تحتوي على مقتنيات شخصية ثمينة، تخص زوجة شقيق أمير قطر، مبينا أن الحادثة وقعت على متن قطار سريع (TGV) يربط بين نيس وباريس، يوم السبت 27 يوليو.

وذكرت الصحيفة أنه تم فتح تحقيق وتسليمه إلى دائرة الشرطة الوطنية (CPN) في تولون، مبينة أن زوجة شقيق أمير قطر، التي كانت برفقة موظفها المنزلي، صعدت إلى القطار السريع يوم السبت وكان القطار قادما من نيس ومتجها إلى محطة ليون في باريس.

وأوضحت انه تم اكتشاف أن 11 حقيبة من ماركة "هيرميس" الفاخرة قد سرقت، وأن هذه الحقائب كانت تحتوي على "مقتنيات شخصية ثمينة"، مشيرة الى إيقاف القطار لمدة عشرين دقيقة في محطة تولون لإجراء عمليات البحث، ولكن لم يتم العثور على الحقائب أو اللصوص.

وقالت الصحيفة إن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، رفضت التعليق على هذا الأمر.

المصدر: "لو باريزيان"



