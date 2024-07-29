شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى العراقى: السيطرة على حرق شب فى 200 فدان بالسليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الدفاع المدني في العراق من السيطرة على حريق شب في 200 فدان بمدينة السليمانية؛ بسبب الرياح العاتية.

وقال محافظ السليمانية آوات محمد - في تصريح لوكالة الوطنية العراقية "نينا"، اليوم الاثنين، "إن مساحة كبيرة من الأراضي احترقت، وشملت أشجار الصنوبر وغيره من الأنواع"، موضحا أنه بحسب التقديرات الأولية، فقد احترق أكثر من 200 فدان من الغابات.