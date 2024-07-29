شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتنياهو عاد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس: "نتنياهو عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس، أن شروط ومطالب نتنياهو فيها تراجع عما نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية والتى كانت جزءا من مشروع بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولى.