شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. المغرب يحتفل بالذكرى الـ25 لعيد العرش والملك يلقى خطابا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المغرب، غدا الثلاثاء، بالذكرى الـ25 لعيد العرش (العيد الوطنى) والذى يوافق 30 يوليو من كل عام، ويلقى الملك محمد السادس ملك المغرب، مساء اليوم، خطابا للشعب المغربى بهذه المناسبة، وفق بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة فى المغرب.

ووجه العديد من رؤساء وزعماء العالم برقيات تهنئة لملك المغرب بمناسبة مرور 25 عاما على توليه الحكم .

ومن أبرز العبارات التى جاءت فى الخطاب الاول لملك المغرب حينما تولى الحكم فى عام 1999 ،:"إننا نطمح أن يسير المغرب في عهدنا قدما على طريق التطور والحداثة، وينغمر في خضم الألفية الثالثة، مسلحا بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل في تعايش مع الغير، وتفاهم مع الآخر محافظا على خصوصيته وهويته، دون انكماش على الذات، وفي كنف أصالة متجددة وفي ظل معاصرة ملتزمة بقيمنا المقدسة.

وتحل هذه السنة الذكرى الـ 25 لتوليه الحكم، فى مرحلة جديدة بالمغرب تتسم بالعديد من الإنجازات والإصلاحات فى مختلف المجالات .