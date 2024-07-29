شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يطالب بالاطلاع على ظروف المعتقلين بسجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف اللاإنسانية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وحالات الإخفاء القسري، خاصة لمعتقلي قطاع غزة.



وحمّل المجلس، في بيان صحفي، حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن عشرات حالات الإعدام بين صفوف المعتقلين والتعذيب والتشويه الجسدي، مُشددًا على أن هذه الانتهاكات تعبر عن مدى وحشية هذه الحكومة المتطرفة.



وقال:إن المتطرف بن جفير يستغل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُشن على شعبنا الفلسطيني منذ 10 أشهر، لارتكاب أكبر عدد من جرائم القتل والتعذيب الجسدي، وإعطاء أوامر للجنود بممارسة جميع أشكال القتل البطيء والانتهاكات بحق أسرى الحرية، دون الالتفات إلى القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والمعاهدات التي تحمي المعتقلين.



وأضاف المجلس أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين الأبطال في سجون الموت وخاصة سجن "سديه تيمان"، يتطلب تدخلا فوريًا من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم البشعة، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.