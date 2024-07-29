شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" تعلن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال، بفعل تدمير الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على القطاع للبنية التحتية الصحية، وحرمان أهالي القطاع من المياه الصالحة للشرب، وتكدس آلاف أطنان النفايات، في محيط مراكز الإيواء.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها، أن اكتشاف فيروس CVPV2 المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في قطاع غزة يشكل تهديداً على حياة سكان القطاع، مبينة أن السيطرة على الوباء تتطلب إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب، وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي.

وأوضحت، أن مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء أصيبوا بالأمراض المعدية خاصة الأمراض الجلدية، لافتة النظر إلى أن نحو 30 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة، في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه للمنظومة الصحية في القطاع.