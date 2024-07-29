شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والمصابين فى غزة...والأونروا: الإخلاء القسري حدثا يوميًا بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني إن رجلا استشهد وأصيب آخرون، في قصف شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.



واستهدفت قوات الاحتلال منزلا في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قصفت منزلا في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد رجل وإصابة آخر بجروح.



وفي السياق ذاته، نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا فيما يعرف بمنطقة "بلوك 12" في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.



وأضافت الأونروا في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارًا وتكرارًا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.



وجددت الوكالة الأممية المطالبة بـ"وقف فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 10 أشهر.