شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تمركزا لقوات الاحتلال فى موقع الراهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين استهداف تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، ومنظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأوضح "حزب الله" - حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة، ومنظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.



كما أعلن "حزب الله" اللبناني قصف موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏



من جانبها، أفادت الوكالة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفركلا، ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، وبلدة حولا.