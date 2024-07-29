شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف تمركزا لقوات الاحتلال فى موقع الراهب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين استهداف تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، ومنظومة فنية تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح "حزب الله" - حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة، ومنظومة فنية تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
كما أعلن "حزب الله" اللبناني قصف موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
من جانبها، أفادت الوكالة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفركلا، ومنطقة هورا بين كفركلا وديرميماس، وبلدة حولا.
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