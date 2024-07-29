شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بحمى النيل الغربى لطفلة تبلغ ٦ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول حالة إصابة بحمى النيل الغربي عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، حيث تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.



وقال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، إن حالة الإصابة التي تم تسجيلها هي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي بحالة صحية مستقرة وتتماثل للشفاء وتحت الإشراف الطبي.



وأشار الشبول إلى أن المناطق المختارة لبرنامج رصد الحميات هي لمناطق ذات تمثيل جغرافي، لافتا إلى أن المرض لا ينتقل من إنسان إلى إنسان وأنه غير مقلق للصحة العامة.



وأكد الشبول أن وزارة الصحة الأردنية لديها برنامج رصد قوي ولديه القدرة على اكتشاف الحالات وتشخيصها مخبريا.



يشار إلى أن الفيروس يتسبب في إصابة البشر بمرض عصبي، ولا تظهر أيّة أعراض على نحو 80% من المصابين بالعدوى، وينتقل إلى البشر، أساساً، عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ولا توجد أيّة لقاحات متاحة للبشر بحسب منظمة الصحة العالمية.