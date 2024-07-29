شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف على مدينتي خان يونس ورفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، باستشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في أحياء مدينة خان يونس، التي تواصل دبابات وجرافات الاحتلال التوغل في عمق أحيائها الشرقية والجنوبية. مدينة رفح كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة رفح، ترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تفجير منازل غرب المدينة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ297 على التوالي إلى 39363 شهيداً، ونحو 90923 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.