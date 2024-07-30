شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي: ندعم المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال العاهل المغربي: يجب العمل على إيجاد حل نهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ان إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكتمل إلا بتطبيق حل الدولتين.

وتابع: ندعم المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.