شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لا نخطط حاليًا لإجلاء مواطنينا من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لإجلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان، وسط عدد متزايد من شركات الطيران التي تلغي رحلاتها إلى بيروت.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "ليس لدينا أي خطط أو إعلان فيما يتعلق بجهود إجلاء للمواطنين الأمريكيين العاديين من لبنان".

وأضاف حسب شبكة سي إن إن افخبارية الأمريكية: "بعض الرحلات التجارية لا تزال متاحة، لذا نشجع المواطنين الأمريكيين على النظر في هذه الخيارات". تحذير في المستوى 3 وقال باتيل أيضًا إنه لم يحدث أي تغيير في مستويات التوظيف أو الأمن في السفارة الأمريكية هناك.

وتابع: "رسالتنا للمواطنين الأمريكيين في لبنان، أنه لا يزال يجب عليهم الالتحاق ببرنامج Smart Traveler حتى يتمكنوا من تلقي رسائل مهمة عن ظروف السلامة على الأرض والاعتبارات والعوامل الأخرى التي قد تكون لديهم".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية أصدرت تحذيرًا للسفر في المستوى 3، ما يعني أن المواطنين الأمريكيين يجب أن "يعيدوا النظر في السفر"، إلى جميع أنحاء لبنان، في حين أن المستوى 4 يعني "عدم السفر" إلى جنوب لبنان على وجه التحديد. خطة عمل الأزمة وأوصت السفارة الأمريكية في بيروت يوم الاثنين، بـ"خطة عمل الأزمة" للمواطنين الأمريكيين في لبنان، وذلك في منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية رينا بيتر.

وتتضمن الخطة إرشادات للاستعداد "للبقاء في المكان لفترات طويلة"، إذ يستعد لبنان للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلًا على الأقل.