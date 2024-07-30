شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وباكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الحرس الوطني البحريني محمد بن عيسى آل خليفة بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين البحرين وباكستان، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به الجيش الباكستاني، في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحرس الوطني البحريني مع قائد القوات الجوية الباكستانية، الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو، والوفد المرافق، حيث يزور الأخير البحرين في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين و باكستان .



كما بحث الجانبان -حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تصب في سبيل تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين على الأصعدة المختلفة، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري.