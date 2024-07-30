شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان الصومالى والتركى يبحثان التعاون الاستراتيجى فى الطاقة والدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سُبُل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالي الطاقة والدفاع، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية في الصومال.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، أكد خلاله الرئيس التركي أهمية دعم وحدة وسيادة الصومال، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والدفاع، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للصومال وتعزيز قدرات قواتها المسلحة في مواجهة الإرهاب.