شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الجيبوتى القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإمارتي، الاثنين، مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، عددًا من الملفات المتصلة بتعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين بحثا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.