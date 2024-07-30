شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى فى غارة إسرائيلية استهدفت مواطنين شمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدفاع المدني في غزة، استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال القطاع، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.