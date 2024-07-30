شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد استمرارها في جهود محاربة جريمة الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الكويتية، استمرار جهود الدولة ومساعيها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، التي تهدف إلى منع جرائم الاتجار بالبشر المنافية لحقوق الإنسان.

وذكرت الخارجية الكويتية- في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر- أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بمكافحة تلك الجرائم اللا إنسانية والمنافية لحقوق البشرية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في العام 2013 اعتماد 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.