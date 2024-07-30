شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: نتنياهو يعرقل وقف إطلاق النار لأنه الضمان الوحيد لبقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين سر حركة فتح الفلسطينية زيد تيم، إن أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار ستبوء بالفشل لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلم أن استمرار الحرب هو الضمان الوحيد لبقائه وبقاء حكومته وعدم محاكمته.

وأكد أمين حركة "فتح" في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو يعمل على عرقلة أي إجراءات من شأنها وقف إطلاق النار حتى لو فترة مؤقتة، ويضع شروطا تعجيزية لأي اتفاق أو محادثات لتعطيل أي إجراء قانوني، مشيرا إلى أنه لا يحترم القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني هو وحكومته اليمينية المتطرفة التي لا تفهم سوى إبادة الشعب الفلسطيني .

وناشد المجتمع الدولي مضاعفة الجهود والضغط لوقف إطلاق النار وحرب الإبادة، حيث ترتكب قوات الاحتلال جرائم بالمخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي، موضحا ضرورة دعم وتعزيز الصمود الوطني والتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية للوقوف في وجه الاحتلال.