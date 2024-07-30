شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر الاحتلال مستمرة.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 39400 والان نبدء بالتفاصيل

ركام منازل غزة

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين عشرات الشهداء من أسرى قطاع #غزة، والذين استشهدوا داخل المعتقلات



للتفاصيل | https://t.co/C43mN5DHe7#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/aNHDooLaU6 — صحيفة اليوم (@alyaum) July 29, 2024

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 298 على التوالي إلى 39400 شهيد، ونحو 90996 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 37 فلسطينياً، وإصابة 73 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)سبق وأكد نادي الأسير الفلسطيني أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين عشرات الشهداء من الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، والذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.