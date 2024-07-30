شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف استهدف مُخيم "النصيرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 12 مواطنا فلسطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأعلنت مصادر في قطاع الصحة الفلسطيني، استشهاد الطفلة بشرى مهنا من مدينة غزة بسبب الحصار والتجويع ونقص الأدوية.



وانتشلت طواقم الإسعاف شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة البلعاوي قرب نهاية شارع الجلاء شمال مدينة غزة، وتم نقله إلى مستشفى المعمداني في المدينة.



وأصيب عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، في قصف مدفعيّ استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة.



وشهدت مناطق غرب مدينتي رفح وغزة قصفا مدفعيّا مماثلا، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال غارة على وسط مدينة رفح.

وحسب آخر تحديث اليوم لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 39400، والإصابات إلى 90996 منذ بدء الحرب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.