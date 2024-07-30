شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: انفجار الضاحية الجنوبية وقع على بعد كيلومترين من مطار بيروت الدولي والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت هدفها اغتيال شخصية تابعة لحزب الله.

وكشف إعلام لبناني، أن الغارة الإسرائيلية وقعت قرب مجلس شورى حزب الله اللبناني.

وأشار إعلام إسرائيلي، إلى أن انفجار الضاحية الجنوبية وقع على بعد حوالي كيلومترين من مطار بيروت الدولي.