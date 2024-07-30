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إعلام إسرائيلي: انفجار الضاحية الجنوبية وقع على بعد كيلومترين من مطار بيروت الدولي

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:20 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت هدفها اغتيال شخصية تابعة لحزب الله. 

وكشف إعلام لبناني، أن الغارة الإسرائيلية وقعت قرب مجلس شورى حزب الله اللبناني. 

وأشار إعلام إسرائيلي، إلى أن انفجار الضاحية الجنوبية وقع على بعد حوالي كيلومترين من مطار بيروت الدولي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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