شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: القيادي بحزب الله فؤاد شكر هو المستهدف في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

قال إعلام إسرائيلي، إن القيادي في حزب الله فؤاد شكر هو المستهدف في الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبرعاجل لها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "استهدفنا في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين".

وأعلن جيش الاحتلال رسميا مسؤوليته عن انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيما قالت وسائل ‏إعلام إسرائيلية، بانتهاء الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.