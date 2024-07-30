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لبنان: الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية نفذت بطائرة بدون طيار

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القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مجلس شورى حزب الله اللبناني في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية نُفذت بطائرة من دون طيار، وأطلقت 3 صواريخ.


وأشارت الوكالة اللبنانية إلى انهيار طابقين من مبنى "الربيع" الذي استهدفته الغارة، فيما تسبب الانفجار في أضرار مادية في الأبنية والسيارات القريبة من المكان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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