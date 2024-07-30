شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 300 فلسطيني في عدوان الاحتلال على خان يونس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، انتشال نحو 300 شهيد، منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي البري الجديد لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في 22 من الشهر الجاري. استمرار عمليات انتشال الشهداء وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية تواصل عمليات انتشال الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في مدينة خان يونس، مشيرة إلى وجود جثث متحللة بسبب رفض الاحتلال دخول سيارات الإسعاف طيلة فترة العدوان البري.

كما أوضحت أن الاحتلال قصف أكثر من 30 منزلاً مكتظاً بالسكان، مما أدى لارتفاع عدد شهداء مجزرة خان يونس. من جانبه، أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 90 في المئة من المنازل والبنية التحتية للبلدات الشرقية لمدينة خان يونس، محولاً تلك المناطق لكومة من الركام.

