الخليج اليوم .. بطل سعودي يثير تفاعلا بعد تحقيقه رقما مميزا في أولمبياد باريس 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حقق السباح السعودي الشاب، زيد السراج، رقما قياسيا شخصيا، في النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليا في فرنسا.

واحتل زيد السراج المركز الأول في تصفيات 100 متر سباحة حرة بزمن قدره (51:21) ثانية، ليتصدر التصفية الثالثة، ويحقق رقما شخصيا.

رغم تحقيقه لهذا الرقم، إلا أن السباح السعودي الشاب، البالغ من العمر 16 عاما، لم يكن ضمن أفضل 16 لاعبا من حيث الزمن، من بين 79 مشاركا في مجموع التصفيات، لينتهي مشواره في أولمبياد باريس 2024.

وتفاعل رياضيون ومتابعون مع مشاركة زيد السراج، إذ قال وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه على منصة "إكس": "ظهور أول مميز لسباحنا الأولمبي زيد السراج، بعمر الـ16 عاما، المستقبل أمامك يا بطل، بإذن الله".

فيما أعربت ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن فخرها بزيد السراج عقب ظهوره الأول في الأولمبياد.