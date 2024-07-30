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الخليج اليوم .. نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني (صور)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح.

 

قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع وعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح / RT

وجرى خلال اللقاء في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الاثنين استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

كما بحث الطرفان التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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