الخليج اليوم .. الكويت.. محكمة تسقط حضانة أم لأبنائها بتهمة أعمال شعوذة وسحر لطليقها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أسقطت محكمة الاستئناف (المنازعات الأسرية) في الكويت حضانة أم لأبنائها الأربعة متهمة إياها بالقيام بعمل سحر وشعوذه لأب أبنائها بعد انفصالهما.

وحضرت المحامية حوراء الحبيب ممثلة عن الأب، وأكدت أن "إبقاء الأبناء مع الأم مهم جدا لتغذيتهم بحنانها وتربيتها الصالحة،لكن المشكو بحقها لا تصلح لأنها قامت بعمل سحر لموكلي وهو أمر ثابت بعد قيام المشعوذة ذاتها بإبلاغ موكلي واطلاعه بالصوت والصورة على قيامها بعمل سحر له لصالح طليقته".

وأضافت: "لحسن حظ موكلي أن المشعوذة اختلفت مع طليقته على المبلغ المالي المتفق عليه بينهما نظير القيام بعمل السحر، وهو ما دفعها لإبلاغ موكلي وإرسال رسائل صوتية وفوتوغرافية له عن طليقته وقيامها بترديد طلاسم وعمل طقوس مهينة، والتي تعتبر شركاً عظيما".

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه "بعد اطلاعها على أوراق القضية واستماعها إلى الشهود وثبوت قيام المتهمة بعمل سحر فإنها لم تعد أمينة على حضانة ابنائها وبالتالي تسقط عنها الحضانة لصالح الأب".

المصدر: "الراي"