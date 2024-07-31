شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تؤكد ضرورة تشاور واشنطن معها حول أي مفاوضات مستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة السودانية ضرورة التشاور المسبق معها حول شكل وأجندة أي مفاوضات مستقبلية والأطراف التي تشارك فيها أو تحضرها، على أن يكون "إعلان منبر جدة" وما تم فيه من اتفاق هو الأساس لأي مفاوضات.



وشددت الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء على أن حكومة السودان أكدت في ردها على دعوة الولايات المتحدة لعقد مفاوضات في جنيف للتوصل لوقف إطلاق النار في السودان، أن أي مفاوضات قبل تنفيذ "إعلان جدة" الذي ينص على الانسحاب الشامل ووقف التوسع، لن تكون مقبولة للشعب السوداني.



وطلبت الحكومة السودانية عقد اجتماع مع حكومة الولايات المتحدة للتمهيد الجيد لمفاوضات السلام بما يحقق الفائدة التي يتوقعها الشعب السوداني منها.



وجددت الحكومة موقفها الداعي إلى صون دماء السودانيين وحفظ كرامتهم، وأنها ستتعاون مع أي جهة تسعي لذلك.. معربة عن الشكر لكل الجهود المخلصة لإنهاء الحرب وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية.