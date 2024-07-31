شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: نحتفظ بحق الرد على الغارة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، نجيب ميقاتى، الثلاثاء، بالغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، ووصفها بأنها "عمل إجرامي" أدى إلى سقوط العشرات من اللبنانيين بين ضحايا ومصابين، مؤكدًا احتفاظ بلاده بحقها الكامل فى اتخاذ كل الإجراءات التى تساهم فى ردع العدوان الإسرائيلي.

وقال ميقاتى، فى بيان نشرته رئاسة الوزراء على منصة "إكس": "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية فى الجنوب والبقاع وصولًا إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات فى لبنان".

وأضاف: "هذا العمل الإجرامى هو حلقة فى سلسلة العمليات العدوانية التى تحصد المدنيين فى مخالفة وأضحة وصريحة للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، وهو أمر نضعه أمام المجتمع الدولى الذى يجب عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها، وتطبيق القرارات الدولية".