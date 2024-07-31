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خارجية لبنان: نستنكر ضربة إسرائيل على بيروت ونعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:16 م

عبر وزير خارجية لبنان، عبدالله بو حبيب، عن استنكاره الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا اعتزام لبنان تقديم شكوى للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل.

وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلى، غارات بطائرة مسيرة على الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وقال إنه استهدف قائدًا كبيرًا فى "حزب الله" اتهمه بأنه المسؤول عن الهجوم الذى أودى بحياة 12 طفلًا وفتى بقرية مجدل شمس فى هضبة الجولان السورية المحتلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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