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مقتل عنصر بقوات الحشد وإصابة 3 آخرين بانفجارات فى جرف الصخر شمالى بابل

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:22 م

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن انفجارا لم تعرف طبيعته حتى الآن يستهدف قوات الحشد الشعبي في جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية.

وأشارت المراسلة نقلا عن مصدر أمني، إلى مقتل عنصر بقوات الحشد وإصابة 3 آخرين بانفجارات في جرف الصخر شمالي مدينة بابل العراقية.

ولفتت إلى استهداف موقع آخر للحشد الشعبي في منطقة السعيدات شمالي محافظة بابل العراقية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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