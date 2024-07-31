شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزى الهند فى ضحايا الانهيارات الأرضية فى كيرلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا الانزلاقات والانهيارات الأرضية في ولاية كيرلا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الثلاثاء عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الهند وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.