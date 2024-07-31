شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يُدين تفجير مليشيا الحوثى منازل مواطنين فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، تفجير مليشيا الحوثى منازل مواطنين في محافظة تعز.

وقال الإرياني في بيان أذاعته الفضائية اليمنية، إن مليشيا الحوثى اتخذت سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسراً منهجاً وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من مناهضيها.

وأكد أن المنظمات الحقوقية وثقت تفجير المليشيا الحوثية لـ 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين في 16 محافظة يمنية، كاشفة عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، وأنها أداة للقتل والتدمير ولا تؤمن بالتعايش ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.