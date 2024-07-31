شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وتشيلى تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق، الثلاثاء، مع رئيس جمهورية تشيلي جابرييل بوريك فونت، سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتشيلي في المجالات الاقتصادية الجديدة.



وأكد ابن طوق - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية مع جمهورية تشيلي، حيث نجحت البلدان في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ضوء دعم ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين.



وقال "ننظر إلى جمهورية تشيلي كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في قارة أمريكا الجنوبية، حيث تتمتع بمناخ استثماري تنافسي، ونحن حريصون من خلال هذا الاجتماع على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل".



وأضاف أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين يمثل محطة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز تدفق الاستثمارات وخلق الفرص وزيادة التجارة وتنمية الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، كما يسهل وصول شركات البلدين إلى الفرص والأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا الجنوبية.