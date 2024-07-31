شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مرصد "التعاون الإسلامي" يكشف عن أرقام مفزعة لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال الفترة من 23 - 29 يوليو الحالي، 24 مجزرة، كان أشدها سقوط 30 شهيدًا وإصابة أكثر من 100 آخرين في قصف لمدرسة خديجة في دير البلح التي تعد الأكثر اكتظاظا بالنازحين، و371 شهيدًا خلال الفترة المذكورة، وإصابة 1159 آخرين.

فيما بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 29 يوليو الحالي 39324 شهيدًا.

الاعتداء على قوافل المساعدات

وتشن دولة الاحتلال حربًا على المنظمات الدولية في موازاة لحربها على غزة والتي أكملت شهرها التاسع، فمع اعتداءات المستوطنين على قوافل مساعدات أهالي غزة ومقر الأنروا في القدس، وقرار الكنيست الإسرائيلي اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) منظمة إرهابية، فقد أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف إلى مقتل ما لا يقل عن 278 من عمال الإغاثة في قطاع غزة، وتعرض آخرون لإصابات، فيما مُنع البقية من أداء عملهم.



تهجير المدنيين

ولم تكتف دولة الاحتلال باقتراف جرائم إبادة يومية، فقد عمدت إلى الدفع نحو إرهاق المدنيين في تنقل شبه دائم من منطقة إلى أخرى، إذ تعمل على إخضاع النازحين لحالة هروب متواصل.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بأن 9% من سكان قطاع غزة جرى تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط بسبب أوامر قوات الاحتلال، بينما قال المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، إن 86% من أهالي قطاع غزة يخضعون لأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

ويأتي هذا الوضع البائس مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة منطقة موبوءة بمرض شلل الأطفال.

جرائم الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية والقدس، استشهد 14 فلسطينيًا في الربع الأخير من شهر يوليو، واقتحم المتطرفون اليهود المسجد الأقصى المبارك بمعدل شبه يومي، فيما اعتدى قطعان المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بواقع 41 مرة في أسبوع واحد، واعتقلت قوات الاحتلال 164 فلسطينيًا في المدة نفسها.



وخلال هذه الفترة هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية 22 منزلًا لفلسطينيين في أحياء بمدينة القدس المحتلة، وبيت لحم وطولكرم والخليل وأريحا.

كما هدمت في القدس قاعة أفراح ومكتبين تجاريين وحظيرة مواشي، بالإضافة إلى حظائر ومنشآت تجارية أخرى في أريحا.

كما أحرق المستوطنون مشطبي مركبات في نابلس والخليل، والعديد من البركسات (الهناغر)، فيما تواجه محال تجارية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس خطر الإزالة بحجة عدم الترخيص.

تجريف الشوارع

وجرفت قوات الاحتلال كذلك شوارع في مخيم نور شمس بطولكرم وقلقيلية وسلفيت، وأراضٍ زراعية في بيت لحم.



كما أحرق المستوطنون أراضي زراعية في نابلس ورام الله، واقتلعوا أشجار عنب، وسرقوا 45 رأس بقر من رعاة فلسطينيين في طوباس، واستولوا على 6 مركبات من بينها جرافة ومدحلة ومركبتان خاصتان وغيرها من المعدات.

مصادرة الأراضي

وعلى صعيد مصادرة الأراضي والأنشطة الاستيطانية، صادرت قوات الاحتلال 1.3 دونم في قرية سبسطية بنابلس لإنشاء منشأة عسكرية، وشقت طريقًا استيطانيًا في وادي سلمان بالقدس.

وأنشأ المستوطنون بؤرة استيطانية في رام الله، فيما بلغ مجموع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية خلال الأسبوع الأخير من يوليو 2354 جريمة من مختلف الأنواع في مختلف المناطق الفلسطينية.