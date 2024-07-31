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الخليج اليوم .. الملك سلمان يبعث رسالة للرئيس الإيراني

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وسَلّم الرسالة الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الملك سلمان، جاء ذلك في أثناء استقبال الرئيس الإيراني للأمير منصور في طهران.

 

 

 

بدوره، نقل الأمير منصور مستشار خادم الحرمين الشريفين، تحيات الملك سلمان وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، لرئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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