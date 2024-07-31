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الخليج اليوم .. النائب العام يؤكد التزام السعودية بحماية الحقوق وتعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد النائب العام سعود المعجب أن تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية وشرّعت الأنظمة التي تحد من هذه الجرائم ومن أبرزها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

 

وأوضح المعجب في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة تنفذ عدة خطوات مهمة في هذا الإطار، منها: تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من أسهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.

 

ونوه النائب العام سعود المعجب بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من قبل الملك سلمان، وولي عهده الأمير اللذين أكدا أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد أسهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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