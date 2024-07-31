الخليج اليوم .. غرق يخت سياحي يضم سعوديين ومصريين في نهر النيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعرّض يخت سياحي في مياه نهر النيل في القاهرة إلى حادثة غرق، فيما كان على متنه مواطنون سعوديون ومصريون، ونتج عن تلك الحادثة وقوع إصابات متعددة وحالات وفاة، إذ أُصيب 4 مواطنين سعوديين، وخمسة من المصريين بحالة اختناق بعد تعرضهم للغرق.

وتشير مصادر العربية حتى الآن إلى وفاة مصريين اثنين وفقدان 3 أشخاص، وتبحث الجهات الأمنية في الوقت الراهن عن مالك اليخت السياحي للقبض عليه واستجوابه خاصة أنه لم يجر الصيانة اللازمة للمركبة منذ وقت.

إلى ذلك، ذكر مراسل العربية في القاهرة الزميل تامر نصرت أن جميع المصابين نتيجة الحادثة غادروا المستشفى منهم 4 سعوديين، وفي تفاصيل الواقعة يقول إن اليخت السياحي كان يضم أسرتين تجمعهما علاقة نسب، إذ استقلتا المركب الذي كان محملاً بأكثر من طاقته، إذ إن اليخت السياحي ذاته مرخص له بحمل ثلث السعة الركابية.