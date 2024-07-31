شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية بالسودان: الحراسات الخاصة بالبرهان قامت بإجلائه لمقر القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر عسكرية بالسودان، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لم يصب في الهجوم بمسيرتين الذي تعرض له حفل تخرج بمعسكر جبيت بولاية البحر الأحمر..وقالت إن "الحراسات الخاصة بالبرهان قامت بإجلائه لمقر القيادة في بورتسودان" .

وذكر بيان مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم الأربعاء، أن المضادات الأرضية تصدت لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بمعسكر جبيت بولاية البحر الأحمر، مشيرا إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة آخرين يجري حصرهم.

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد شهد باستاد معهد المشاة بمعسكر جبيت بولاية البحر الأحمر حفل تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و(23) من التأهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بجانب أسر الخريجين..وفي ختام الحفل، قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة الحربيين تقديراً لتميزهم خلال فترة التدريب العسكري بالكلية الحربية.