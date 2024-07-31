شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء غارات الاحتلال الإسرائيلي على ضواحي بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه البالغ إزاء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والتي أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ستيفان دوجاريك قوله: "بينما ننتظر المزيد من التوضيح بشأن الملابسات، نحث الأطراف، مرة أخرى على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وندعو جميع المعنيين إلى تجنب أي تصعيد آخر، داعيًا جميع الأطراف إلى ضرورة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والالتزام، على وجه السرعة، بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والعودة فورًا إلى وقف الأعمال العدائية.

فيما أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، عن قلقها البالغ إزاء القصف الذي تبنته قوات الاحتلال على الضواحي الجنوبية لبيروت، مجددة التأكيد أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن.

ودعت إلى الاستفادة من جميع السبل الدبلوماسية للسعي لوقف الأعمال العدائية، ومشيرة إلى أنها تواصل اتصالاتها الوثيقة مع الأطراف الرئيسية المعنية من أجل أن يسود الهدوء.