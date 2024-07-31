شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد على اغتيال إسماعيل هنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الحداد وتنكيس الاعلام ليوم واحد، حدادًا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وكان الرئيس الفلسطيني أدان بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واعتبره "عملاً جبانًا وتطورًا خطيرًا".

ودعا عباس "جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة الإضراب الشامل "تنديدا واستنكارا لجريمة الاحتلال باغتيال القائد الوطني إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي ارتقى في طهران مع مرافقيه في غارة غادرة على مقر إقامته".

وأعلنت حركة حماس صباح اليوم مقتل هنية جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.