شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز فلسطينيون في معتقلات سرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب في غزة احتجزوا في الغالب بمعتقلات سرية، وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد تصل إلى حد التعذيب.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: "إن الشهادات التي جمعها مكتبي وكيانات أخرى تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على معتقلين من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

