شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبناني: سنتقدم بشكوى لمجلس الأمن عقب الاعتداء الأخير على الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن عقب الاعتداء الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية.

وقال المكاري، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأربعاء، "لا نريد حربا والجهود الحكومية تركز على الدبلوماسية والخطة الحكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير في لبنان".

وأضاف أن "الاحتمالات مفتوحة وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بات موضوعا تقليديا وجهدا دبلوماسيا جديا لمنع تفاقم الأمور".