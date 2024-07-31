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وزير الإعلام اللبناني: سنتقدم بشكوى لمجلس الأمن عقب الاعتداء الأخير على الضاحية الجنوبية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن عقب الاعتداء الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية.

وقال المكاري، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني، وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأربعاء، "لا نريد حربا والجهود الحكومية تركز على الدبلوماسية والخطة الحكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير في لبنان".

وأضاف أن "الاحتمالات مفتوحة وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بات موضوعا تقليديا وجهدا دبلوماسيا جديا لمنع تفاقم الأمور".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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