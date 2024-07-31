شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 45 شهيدا و77 مصابا جراء المجازر الإسرائيلية بالقطاع خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر أسفرت عن استشهاد 45 فلسطينيًا و77 مُصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 39,445 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 91,073 مُصابًا.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأعداد لا تتضمن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.