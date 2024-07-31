شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنقاذ سعوديين.. تفاصيل جديدة حول المركب الغارق بنهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر أمنية بالقاهرة، أن المركب السياحي الغارق "اللانش"، وكان يستقله 14 شخصًا بينهم سعوديين، كانت حمولته الأصلية من 4 لـ 5 أشخاص فقط، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من إنقاذ 9 أشخاص فور غرق المركب مباشرةً، وانتشال جثتين من الضحايا، بينما يجرى حتى الآن البحث عن 3 آخرين مفقودين.



غرق مركب سياحي



يأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات المصرية أعلنت وفاة شخصين وفقدان ثلاثة وإنقاذ تسعة بعد تعرض مركب سياحي للغرق في مياه نهر النيل بالقاهرة، أمس الثلاثاء.

وكشفت التحريات أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من الجنسية السعودية، وقد خرجوا معًا للتنزه في النيل، حيث استقلوا مركبًا سياحيًا صغيرًا، لكنه غرق في المياه، ما أسفر عن إصابة أربعة سعوديين وخمسة مصريين، وقد تحسنت حالتهم الصحية لاحقًا.



حبس سائق اللانش



وأمرت النيابة العامة بحبس سائق المركب السياحي الغارق في النيل، إذ تبين أن تراخيص اللانش منتهية.

وبحسب التحريات، فإن المركب هو "لانش" صغير ملحق بيخت، ولا توجد لدى صاحبه أية تراخيص.

